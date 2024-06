Volleybalbond en NOC*NSF blijven olympiër Van de Velde steunen

UTRECHT (ANP) - Volleybalbond Nevobo en het NOC*NSF hebben nogmaals hun steun uitgesproken aan Steven van de Velde. De nu 29-jarige beachvolleyballer werd in 2016 door een Engelse rechtbank veroordeeld tot vier jaar celstraf om seks met een minderjarige. Dat gold door de leeftijd van het meisje als verkrachting, ongeacht of zij instemde.

Volgens Nevobo en NOC*NSF wordt de kwestie in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs vooral in buitenlandse media weer opgerakeld. Van de Velde maakt komende zomer zijn debuut op de Spelen. Sinds 2017 neemt hij weer deel aan internationale toernooien.

"We kennen de geschiedenis van Steven", zegt Michel Everaert, algemeen directeur bij de Nevobo. "Hij is destijds veroordeeld volgens de Engelse wet en heeft zijn straf uitgezeten. Vanaf dat moment hebben we voortdurend in contact gestaan met Steven, die inmiddels weer volledig is opgenomen in de Nederlandse volleybalgemeenschap. Hij toont zich een voorbeeldig prof en mens en er is sinds zijn terugkeer geen enkele aanleiding geweest om aan hem te twijfelen. We staan volledig achter hem en zijn uitzending naar Parijs, die hij samen met Matthew Immers heeft verdiend."

Van de Velde is niet blij met de hernieuwde aandacht voor de zaak. "Natuurlijk is dit niet leuk, maar ik begrijp ook dat dit er nou eenmaal bij hoort. In 2016 en daarna besteedden ook meerdere Nederlandse media aandacht aan het verhaal. Ik snap dat dit in aanloop naar het grootste sportevenement ter wereld de aandacht van internationale media kan trekken."