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Friesland en Groningen tegen nieuw gaswinningsplan Wieringapolder

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 19:30
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GRONINGEN (ANP) - Friese en Groningse overheden willen niet dat minister Heleen Herbert van Economische Zaken en Klimaat (CDA) instemt met een voorgesteld gaswinningsplan voor het gasveld in de Wieringapolder. In het plan zou belangrijke informatie over de gevolgen van de gaswinning voor onder meer bodemdaling, waterbeheer, natuur en infrastructuur ontbreken. Ook de impact van gaswinning op inwoners moet volgens de overheden meegewogen worden in de besluitvorming.
Het gasveld ligt op de grens van Groningen en Friesland in de gemeenten Westerkwartier en Noardeast-Fryslân. Die provincies en gemeenten en ook waterschappen Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân uiten hun zorgen in een gezamenlijke verklaring. Het plan voor het actieve gasveld is opgesteld door de NAM en is volgens de overheden "meer dan een verlenging van een bestaande vergunning". De overheden willen dat de NAM aanvullend onderzoek laat uitvoeren en de bestaande onderbouwing voor het plan uitbreidt.
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