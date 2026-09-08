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Kunstbeurs TEFAF blijft nog eens 10 jaar in Maastricht

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 19:24
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MAASTRICHT (ANP) - Kunst- en antiekbeurs TEFAF blijft de komende tien jaar in Maastricht. TEFAF, de gemeente Maastricht, beurscentrum MECC Maastricht en de provincie Limburg hebben daarover afspraken gemaakt, meldt de laatstgenoemde.
TEFAF wordt sinds 1988 in Maastricht gehouden. De provincie spreekt van een "evenement dat van groot belang is voor de uitstraling van onze provincie en aantoonbaar forse economische opbrengsten met zich meebrengt". In 2025 trok de beurs ruim 41.000 bezoekers uit 75 landen. Er waren 275 internationale galeriehouders.
De huidige afspraken met TEFAF liepen na de editie van volgend jaar af. "Maastricht blijft, naast onze beurs in New York, dé plek waar wij de wereld laten kennismaken met kunst, design en antiek van het hoogste niveau", laat voorzitter Boris Vervoordt van TEFAF weten in het persbericht. Hij is blij dat er nieuwe langjarige afspraken zijn gemaakt.
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