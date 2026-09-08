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Friesland heeft extra gemaal nodig om in 2050 droog te blijven

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 16:30
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LEEUWARDEN (ANP) - Friesland heeft over 25 jaar een groot gemaal en extra waterbergingen nodig om overstromingen te voorkomen. Dat concludeert Wetterskip Fryslân, na een berekening van de effecten van het veranderende klimaat op zijn watersysteem. Door de stijgende zeespiegel en toenemende weersextremen, zoals nattere winters, wordt het volgens het waterschap op een bepaald moment onmogelijk om met de huidige maatregelen nog genoeg water af te voeren naar de zee.
"Het is drastischer dan verwacht", aldus een woordvoerder. "Nu kunnen we het overtollige water bij eb nog 'vrij' laten weglopen. Maar om in 2050 evenveel water te kunnen afvoeren als we nu doen, moeten we extra maatregelen nemen." Wetterskip Fryslân werkt aan een zogeheten boezemplan, waarin staat hoe het de provincie droog kan houden.
Friesland voert het water nu af via het Lauwersmeer, de Waddenzee en het IJsselmeer. Over 25 jaar heeft het waterschap een groot extra gemaal nodig om de afvoercapaciteit te waarborgen.
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