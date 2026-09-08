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Deze week opnieuw inloopbijeenkomsten in Overasselt

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 16:28
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OVERASSELT (ANP) - Ook deze week zijn er inloopbijeenkomsten in het Gelderse Overasselt, waar inwoners vorige week te maken kregen met een grote schietpartij. De samenkomsten zijn bedoeld voor mensen die misschien hun verhaal kwijt willen, vragen hebben of willen praten over wat ze hebben meegemaakt met Slachtofferhulp Nederland.
De bijeenkomsten voor inwoners van Overasselt en omgeving zijn op woensdag en donderdag in het Verenigingsgebouw Overasselt. Afgelopen vrijdag was er ook een inloopbijeenkomst in Overasselt. Toen waren bewoners onder meer kritisch op de communicatie vanuit de gemeente vlak na de schietpartij op de vroege dinsdagochtend. Burgemeester Joerie Minses van Heumen wilde toen niet ingaan op vragen hierover door de pers.
Dinsdag laat Minses in een verklaring weten dat sommige vragen zijn beantwoord en dat andere nog te vroeg komen. "We doen vanzelfsprekend ons uiterste best om op alle vragen een antwoord te geven. Hopelijk kunt u er begrip voor opbrengen als het wat langer duurt. We kunnen niet alles en al helemaal niet tegelijk."
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