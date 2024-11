Friesland voldoet aan opgave opvangplekken spreidingswet

LEEUWARDEN (ANP) - De provincie Friesland voldoet aan het aantal opvangplekken dat was gesteld in de spreidingswet. Friesland heeft voor 1 juli 2025 4305 plekken gevonden, de provincie moest er 3391 regelen. Commissaris van de Koning Arno Brok zegt in het verslag dat alle Friese gemeenten bereid zijn om asielzoekers op te vangen.

"De Friese gemeenten zijn doordrongen van de noodzaak van de capaciteitsbehoefte en de doorstroom binnen de asielketen", aldus Brok. In de gemeenten waar nog geen opvanglocaties zijn, wordt daaraan gewerkt, volgens de commissaris. Behalve op de Waddeneilanden, daar is alleen kleinschalige opvang mogelijk en dat past niet in deze plannen.

Brok noemt de spreidingswet net als andere commissarissen een goed idee. "We kunnen constateren dat de spreidingswet nu al effect sorteert: de gemeentelijke plannen laten zien dat de komende twee jaren meer gemeenten dan voorheen asielopvang bieden en we zien ook een beweging van noodopvang naar duurzame opvang."