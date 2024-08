In het Brabantse Etten-Leur heeft de politie een inbreker op heterdaad betrapt. Dat meldt het Politie Basisteam Weerijs op X. Na een melding ging de politie naar de woning en trof daar de inbreker aan terwijl hij frikandellen aan het bakken was. De verdachte is aangehouden en zit vast op het politiebureau.