Frits Barend boos op IDFA, wil rapport over Carré-incident inzien

AMSTERDAM (ANP) - Frits Barend wil inzage in het rapport over het incident dat tijdens de openingsavond van het festival IDFA plaatsvond, heeft de 77-jarige journalist dinsdag laten weten. Volgens Barend heeft het IDFA het onderzoek naar het voorval, inmiddels bijna twee maanden terug, afgerond. Maar het festival wil hem alleen een deels gecensureerde versie van het rapport laten lezen. Hier neemt Barend geen genoegen mee, beklemtoont hij.

Tijdens de openingsavond in Theater Carré op 14 november gooide een pro-Palestijnse demonstrant pamfletten door de lucht en sprak steun uit aan Palestina. Barend, die uit een Joods gezin komt, zat naast de demonstrant. In een filmpje roept de demonstrant dat hij werd "aangevallen" door Barend, wat de tv-maker stellig ontkent. Volgens de televisiecoryfee probeerde de man over hem heen te klimmen toen hij de zaal verliet. IDFA ontving een klacht over het incident en zei de zaak "zeer serieus" te nemen. Daarom besteedde het festival het onderzoek uit aan een extern bureau.

"Het IDFA heeft mij gebeld en zegt dat ik een paar delen van het rapport mag inzien", aldus Barend. "Maar dat wil ik niet, ik wil het hele rapport zien. Zij willen dat ik een besluit neem over de voortgang van de zaak. Maar dat kan ik niet nemen als ik maar de helft van het rapport kan lezen." De journalist vindt de gang van zaken "belachelijk, je zou er een documentaire over kunnen maken".

Het IDFA heeft dinsdag laten weten later met een reactie te komen. De politie Amsterdam kan dinsdag niet zeggen of al melding is gemaakt van het incident.