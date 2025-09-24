ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frits Spits stopt na 52 jaar als radiomaker

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 14:07
anp240925114 1
HILVERSUM (ANP) - Frits Spits stopt na 52 jaar als radiomaker. Dat hebben de presentator en omroep KRO-NCRV woensdag gemeld. Spits stopt met ingang van 1 januari. Tot die tijd is hij nog wekelijks te horen in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat.
"Ik heb besloten om te stoppen, omdat ik voel dat het daar nu de tijd voor is", licht de 77-jarige Spits zijn besluit toe. "Radio maken is het mooiste wat er is. Maar ik merk ook dat het me steeds meer energie kost en ik wil dit niet ten koste laten gaan van mijn luisteraars en mezelf."
Frits Ritmeester, zoals de radiomaker eigenlijk heet, presenteert sinds januari 2014 De Taalstaat voor KRO-NCRV op NPO Radio 1. Het programma draait volledig om de Nederlandse taal. In het verleden presenteerde hij ook programma's als De Avondspits, Tijd voor Twee en Met het Oog op Morgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

Loading