ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote brand bij bedrijf in Middelburg, NL-Alert verstuurd

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 13:59
anp240925112 1
MIDDELBURG (ANP) - Op een bedrijventerrein in Middelburg is woensdag een grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. Daarbij komt veel rook vrij. Er is daarom een NL-Alert verstuurd, waarin mensen worden gewaarschuwd voor rook. Die trekt over het industrieterrein, richting de N57 en het zuiden van de Zeeuwse hoofdstad.
De brand woedt bij een bakkerij. De medewerkers zijn allemaal op tijd naar buiten gegaan.
Volgens de veiligheidsregio trekt de brand aan de Arnesteinweg veel bekijks. "We roepen mensen op om uit de rook te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven."
loading

POPULAIR NIEUWS

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

08eeabd_ftp-import-images-1-iqxbmt7zxymk-5973634-01-06

Trump ziet alles plotseling anders: Oekraïne kan de oorlog makkelijk winnen van het zwakke Rusland

61321613_m

De aardkern had vloeibaar moeten zijn, maar is dat niet. Waarom is dat zo?

ANP-447821275

Nieuwe coronavariant Stratus zorgt voor keelklachten – dit moet je weten

anp240925079 1

Duizenden boetes uitgedeeld via eerste focusflitsers, hier staan ze opgesteld

ANP-532164447 (1)

Elk glas alcohol vergroot de kans op dementie, blijkt uit grootste studie tot nu toe

Loading