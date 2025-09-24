Grote brand bij bedrijf in Middelburg, NL-Alert verstuurd

MIDDELBURG (ANP) - Op een bedrijventerrein in Middelburg is woensdag een grote brand uitgebroken, meldt de veiligheidsregio. Daarbij komt veel rook vrij. Er is daarom een NL-Alert verstuurd, waarin mensen worden gewaarschuwd voor rook. Die trekt over het industrieterrein, richting de N57 en het zuiden van de Zeeuwse hoofdstad.

De brand woedt bij een bakkerij. De medewerkers zijn allemaal op tijd naar buiten gegaan.

Volgens de veiligheidsregio trekt de brand aan de Arnesteinweg veel bekijks. "We roepen mensen op om uit de rook te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven."