FT: Musk bespreekt hoe Britse Starmer kan worden afgezet

LONDEN (ANP/RTR) - Elon Musk heeft in besloten kring met bondgenoten gesproken over de vraag hoe de Britse premier Keir Starmer voor de volgende algemene verkiezingen als premier van het Verenigd Koninkrijk kan worden afgezet, meldt de Financial Times op donderdag.

De krant baseert zich op bronnen die bekend zijn met de zaak. Musk, een bondgenoot van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump, heeft de afgelopen tijd kritiek geuit op Starmer en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Hij heeft onder meer opgeroepen tot het vertrek van de Britse premier, die volgens hem in de gevangenis zou moeten zitten.

De ingewijden zeggen dat Musk informatie heeft ingewonnen over het vergroten van de steun voor andere politieke bewegingen om een regeringswissel af te dwingen. "Zijn standpunt is dat de westerse beschaving wordt bedreigd", zegt een van hen tegen de Britse zakenkrant. De rijkste man ter wereld eist ook de vrijlating van de uiterst rechtse activist Tommy Robinson.