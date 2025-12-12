FT: versnelde toetreding Oekraïne tot EU onderdeel vredesplan

BRUSSEL (ANP) - Oekraïne kan uiterlijk op 1 januari 2027 toetreden tot de Europese Unie, staat volgens bronnen in het recentste ontwerp van een vredesvoorstel voor Oekraïne. De regels voor EU-toetreding zouden daar speciaal voor worden aangepast, meldden bronnen die op de hoogte zijn van de inhoud van het document aan de Financial Times. Er wordt momenteel druk onderhandeld over een vredesplan, maar de inhoud ervan is niet bekend.

Een eerder voorstel voor versnelde toetreding van voorzitter van de EU-leiders António Costa werd door EU-regeringsleiders van tafel geveegd. Hongarije wil niet dat Oekraïne tot de EU toetreedt. Costa wilde die blokkade omzeilen door unanimiteit in te ruilen voor een ruime meerderheid van de EU-lidstaten, maar daarvoor was geen steun. Ook Nederland is tegen versnelling van toetredingsonderhandelingen.

Het toetredingsproces van een kandidaat-lidstaat tot de EU neemt normaliter jaren in beslag.