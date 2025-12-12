ECONOMIE
LTO 'schrikt niet' van landbouwvisie in rapport Wennink

vrijdag, 12 december 2025 om 14:31
DEN HAAG (ANP) - LTO-voorzitter Ger Koopmans "schrikt niet" van de uitspraken die Peter Wennink doet over de veehouderij in zijn rapport over toekomstige welvaart. "Scherpe woorden dragen goede antwoorden. Met onze 'bouwsteen stikstof' hebben wij het perfecte antwoord op zijn oproep", zegt de voorman van de boerenorganisatie tegen het ANP. Wennink schrijft in zijn rapport dat de landbouw, en dan vooral de veehouderij, voor het grootste deel van de stikstofneerslag in natuurgebieden zorgt.
Die neerslag neemt volgens Wennink ook nauwelijks af. "Binnen de landbouw, en zeker bij de rundveehouderij, zijn grote veranderingen nodig. Zowel landelijke maatregelen, zoals opkoopregelingen, als gebiedsgerichte maatregelen, zoals natuurherstel, zijn noodzakelijk om deze crisis het hoofd te bieden", aldus de oud-topman van ASML.
LTO stelt in een eerder gepresenteerd plan onder meer een spoedwet voor om te kijken naar stikstofuitstoot in plaats van -neerslag.
