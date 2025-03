FT: VK distantieert zich van voorstel voor bestand van een maand

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk distantieert zich na een top met Europese leiders in Londen van een Frans voorstel voor een bestand van een maand tussen Rusland en Oekraïne. "Er liggen verschillende opties op tafel, die nog verder besproken moeten worden met de VS en Europese partners, maar een wapenstilstand van een maand is niet overeengekomen", zegt een Britse functionaris volgens zakenkrant Financial Times.

De Franse president Emmanuel Macron heeft gezegd dat een staakt-het-vuren van een maand een goede manier is om een beeld te krijgen van de Russische intenties. Het bestand zou gelden voor de oorlogvoering in de lucht en op zee en voor aanvallen op energie-infrastructuur, maar niet voor de strijd op de grond. Dat voorstel leidde ook vanuit het VK tot terughoudende reacties. De Britse onderminister van Defensie Luke Pollard zei in Britse media dat de Oekraïners vrezen dat een gevechtspauze de Russen de gelegenheid kan geven om zich te hergroeperen en herbewapenen.

De onenigheid over het voorstel ligt gevoelig omdat Europese landen juist eensgezindheid wilden uitstralen na een ruzie tussen presidenten Donald Trump en Volodymyr Zelensky in het Witte Huis. Zelensky heeft aangegeven dat hij het alleen zinvol acht om de vijandelijkheden te staken als zijn land ook veiligheidsgaranties krijgt van bondgenoten. Dat moet garanderen dat Rusland op een later moment de strijd niet kan hervatten.