PostNL zet honderden extra pakketautomaten neer

DEN HAAG (ANP) - PostNL zet dit jaar ruim vijfhonderd extra pakketautomaten neer. Daardoor neemt het huidige aantal van zo'n 1100 met ongeveer de helft toe, maakt het post- en pakketbedrijf maandag bekend. PostNL denkt dat het gebruik van deze kluizen voor consumenten dit jaar verdubbelt.

Volgens PostNL is het gebruik van de automaten de afgelopen jaren ook al bijna verdubbeld. "Consumenten vinden het makkelijk en stellen pakketautomaten steeds vaker in als hun bezorgvoorkeur", zegt Barry Husman, directeur Retail bij PostNL, in een persbericht. Het bedrijf, dat steeds slechtere resultaten boekt met het bezorgen van post, investeert 10 miljoen euro in de nieuwe pakketautomaten.

Concurrent DHL maakte vorige week al bekend het aantal pakketautomaten uit te breiden, van nu 1250 tot eind dit jaar 2500. Daar kunnen consumenten pakketjes laten bezorgen zonder dat er bij het afhalen een medewerker aan te pas hoeft te komen. Volgens DHL wordt echter nog maar zo'n 10 procent van alle pakketten bij een servicepunt bezorgd, waarvan een "groeiend deel" bij pakketautomaten.