FT: VS oefenen diplomatieke druk uit om Andrew Tate te helpen

De nieuwe Amerikaanse regering van Donald Trump oefent diplomatieke druk uit op Roemenië om de omstreden influencer Andrew Tate te helpen, bericht de Financial Times. De zakenkrant schrijft dat de VS willen dat reisbeperkingen worden opgeheven tegen Tate en zijn broer Tristan. Zij hebben zowel de Britse als de Amerikaanse nationaliteit.

Amerikaanse functionarissen begonnen vorige week over de zaak van Tate in een telefoongesprek met de Roemeense regering. Later kaartte ook de speciale gezant van Donald Trump de kwestie aan op de internationale veiligheidsconferentie in München. Daar sprak Richard Grenell volgens bronnen van de krant met de Roemeense minister van Buitenlandse Zaken.

Tate kreeg de afgelopen jaren in Roemenië te maken met vervolging voor allerlei strafbare feiten, zoals mensenhandel, seksueel wangedrag en het runnen van een criminele organisatie. De internetpersoonlijkheid moet zich regelmatig bij de politie melden en mag Roemenië niet verlaten. Een bron van de krant zegt dat door de VS nu een verzoek is ingediend om de paspoorten van de broers terug te geven.

Tate heeft veel volgers op sociale media en geniet binnen rechtse kringen grote naamsbekendheid. Hij profileert zich als aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump en zorgt voor ophef met zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. "Feminisme is een leugen en vrouwen hebben geen macht zonder mannen", schreef hij eind december in een bericht over de onderdrukking van vrouwen in Afghanistan.