FVD: geen beleid om kandidaten met voorkeursstemmen te weigeren

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 12:50
DEN HAAG (ANP) - Het is volgens Forum voor Democratie geen beleid van de partij dat kandidaten die met voorkeursstemmen een raadszetel hebben gekregen, de raad niet in mogen. In een aantal gemeenten werd dat wel gevraagd, waarna kandidaten besloten buiten FVD om de raad in te gaan.
Een woordvoerder van de partij noemt elf gemeenten waar kandidaten met voorkeursstemmen de raad in zijn gekomen. In Hoogeveen, Venlo en Steenwijkerland zijn kandidaten van FVD nog voor de beëdiging van de nieuwe gemeenteraad weggegaan bij de partij. De kandidaten in Hoogeveen waren met voorkeursstemmen gekozen, maar zeiden dat ze onder druk zijn gezet om hun zetel op te geven aan mensen die hoger op de lijst stonden.
"Dit is geen algemene lijn, maar maatwerk op basis van de concrete situatie", aldus de woordvoerder. "Wij hebben in enkele gevallen een dergelijk verzoek gedaan. Dit is altijd ingegeven door de omstandigheden van het specifieke geval en de afspraken die vooraf met kandidaten zijn gemaakt."
