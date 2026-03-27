Nederland organiseert EK Hockey 2029 voor mannen en vrouwen

door anp
vrijdag, 27 maart 2026 om 12:29
anp270326098 1
UTRECHT (ANP) - Nederland organiseert het EK hockey voor mannen en vrouwen in 2029. Dat maakte de Nederlandse hockeybond (KNHB) vrijdag bekend. Het evenement vindt plaats in het Wagener Stadion in Amstelveen.
Het is de zesde keer dat er een EK hockey in het Wagener Stadion plaatsvindt. Het complex ondergaat na het WK hockey van dit jaar een doorontwikkeling met onder meer de bouw van een high-performance trainingscentrum en drie nieuwe tribunes.
"We kijken ernaar uit om samen met de KNHB en de lokale autoriteiten van dit toernooi opnieuw een bijzonder hockeyfestival te maken, terwijl deze beroemde locatie haar moderne ontwikkeling voortzet", zei voorzitter Marcos Hofmann van de Europese hockeyfederatie EuroHockey op de site van de KNHB.
Algemeen directeur Erik Gerritsen van de hockeybond kijkt uit naar het EK over drie jaar. "Daarnaast zijn we dankbaar dat EuroHockey vertrouwen heeft in onze ambitie om voor de start van het EK 2029 het vernieuwde hockeystadion en highperformancecentrum te realiseren."
628811744c4b83c25db17cab8a999615,624e4ff2

