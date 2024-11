G20: Brazilië start alliantie voor honger- en armoedebestrijding

RIO DE JANEIRO (ANP/DPA/AFP) - De Braziliaanse president Lula heeft bij het begin van de G20-top in zijn land een internationale alliantie aangekondigd om honger en armoede in de wereld aan te pakken. Het initiatief heeft de steun van 81 landen, onder meer van de Europese Unie en de Afrikaanse Unie.

"Honger en armoede zijn niet het gevolg van schaarste of natuurverschijnselen", maar wel van politieke besluiten volgens Lula, die zelf in armoede opgroeide. Het initiatief is een van de belangrijkste thema's tijdens het Braziliaanse voorzitterschap van de G20, het forum waarop de twintig grootste economieën van de wereld bijeenkomen.

De alliantie zal wereldwijde inspanningen om honger en armoede uit te bannen coördineren. "Dit zal ons grootste nalatenschap zijn", aldus Lula. Hij noemde de strijd tegen honger en armoede een voorwaarde voor het creëren van een vreedzame wereld.

Volgens de VN hebben wereldwijd ongeveer 733 miljoen mensen te maken met honger, 9 procent van de wereldbevolking.