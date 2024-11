Treinstaking raakt woensdagochtend Limburg en Brabant

UTRECHT (ANP) - Een nieuwe staking van de verkeersleidingsposten van ProRail raakt woensdag het treinverkeer in Limburg en een groot deel van Brabant.

Door de actie rijden er ook minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Geldermalsen. Er rijden ook geen internationale treinen vanuit Duitsland via Venlo naar Amsterdam. Door werkzaamheden van ProRail rijden er woensdag al minder treinen rondom Schiphol.

De staking bij de posten in Eindhoven en Maastricht duurt tot 09.00 uur. Net als bij de voorgaande acties leidt de staking ook later in de ochtend nog tot vertragingen en uitval van treinen, omdat er tijd nodig is om de dienstregeling weer op gang te krijgen.

ProRail-werknemers bij de verkeersleidingsposten in Zwolle, Groningen en Arnhem staken vrijdag. Het is nog niet bekend welk treinverkeer daarvan precies last krijgt.