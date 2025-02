G7 veroordeelt offensief rebellengroep M23 in Congo

OTTAWA (ANP/RTR) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de zogenoemde G7-landen hebben zaterdag het offensief van de door Rwanda gesteunde M23-rebellen in het oosten van Congo scherp veroordeeld. Ze dringen er bij M23 en het Rwandese leger op aan het offensief te staken.

In een verklaring, opgesteld door Canada, dat momenteel voorzitter is van de G7, stellen de ministers van Buitenlandse Zaken dat ze zeer bezorgd zijn over de inname van de steden Minova, Sake en Goma. Ze roepen de partijen op om burgers te beschermen.

Vrijdag meldden de Verenigde Naties al dat in de Congolese stad Goma afgelopen week zeker zevenhonderd mensen om het leven kwamen door gevechten en dat minstens 2800 mensen gewond raakten. De VN waarschuwen dat de strijd kan uitgroeien tot een veel groter conflict.

"Dit offensief is een flagrante minachting voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Congo", aldus de G7-ministers. Tot de G7 behoren de landen Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.