Maleisië beperkt toegang tot Grok om seksuele beelden

KUALA LUMPUR (ANP/BLOOMBERG) - Ook Maleisië heeft maatregelen genomen tegen Grok vanwege het genereren van seksuele beelden. De Maleisische internettoezichthouder meldde zondag dat de toegang tot de chatbot van Elon Musks bedrijf xAI in het land wordt beperkt totdat effectieve veiligheidsmaatregelen zijn ingevoerd.

De waakhond voegde daaraan toe dat contact is opgenomen met xAI en X, waarop Grok kan worden gebruikt, om te voorkomen dat de inhoud die de chatbot genereert de Maleisische wet overtreedt.

Recent is wereldwijd ophef ontstaan over de afbeeldingen. Ze kunnen zonder toestemming van de afgebeelde personen worden gemaakt en verspreid op X, ook van kinderen. Zaterdag blokkeerde Indonesië de toegang tot Grok al tijdelijk om deze reden. Brussel heeft X opgedragen alle interne documenten en data over Grok tot zeker eind 2026 te bewaren.

Vrijdag maakte xAI bekend dat alleen betalende gebruikers nog afbeeldingen kunnen bewerken. Grok meldde eerder dat de beelden zijn verwijderd.