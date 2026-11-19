DEN HAAG (ANP) - Gambia heeft de genocideuitspraak tegen Myanmar een "geweldige dag voor het internationaal recht en de rechtvaardigheid voor de Rohingya" genoemd. Dat zei minister van Justitie van dat land Dawda A. Jallow, die namens Gambia de delegatie aanvoerde bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dat hoogste VN-hof bepaalde kort ervoor, na een zaak van zeven jaar, dat Myanmar zich schuldig heeft gemaakt aan genocide door de moslimminderheid in het land te vermoorden en te verdrijven in 2017.

"De overwinning behoort de Rohingya toe", aldus Jallow, die genocide omschreef als "de misdaad der misdaden". Jallow: "Ze hebben het overleefd, ze hebben getuigenissen afgelegd en vandaag, vandaag werden ze geloofd." Ook sprak Jallow zijn diepe dank uit voor het hof en zijn bereidheid om "Myanmar verantwoordelijk te houden".

Op de 'reparatiemaatregelen' die het hof Myanmar sommeerde te nemen, wilde Jallow desgevraagd niet ingaan. Dat is voor verdere zittingen, aldus de minister.