Gary Lineker vertrekt bij BBC na filmpje over zionisme

LONDEN (ANP/RTR) - Sportpresentator Gary Lineker vertrekt definitief bij de BBC. Dat heeft de Britse zender maandag bekendgemaakt. Lineker zal niet meewerken aan uitzendingen rond het WK in 2026, wat aanvankelijk wel de bedoeling was. Zondag is hij voor het laatst te zien bij het programma Match of the Day.

De 64-jarige Lineker kwam in opspraak nadat hij vorige week een video had gedeeld die als antisemitisch werd gezien. De video ging over het zionisme, een Joodse ideologische beweging, en vertoonde onder meer een afbeelding van een rat. In de Tweede Wereldoorlog werden Joden afgeschilderd als ongedierte, onder meer met afbeeldingen van ratten. Ondanks zijn eerdere excuses was de positie van Lineker volgens Britse media onhoudbaar.

De voetbalpresentator heeft eerder zijn excuses aangeboden en het filmpje verwijderd. "Ik geef ontzettend veel om deze sport en het werk dat ik jarenlang heb gedaan bij de BBC", zegt Lineker maandag in een verklaring. "Zoals ik eerder zei, ik zou nooit bewust iets antisemitisch posten - dat gaat in tegen alles waar ik voor sta."

"Gary heeft toegegeven dat hij een fout heeft gemaakt", aldus BBC-baas Tim Davie. "Daarom zijn we overeengekomen dat hij zich na dit seizoen terugtrekt als presentator."