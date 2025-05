Schoof naar Rutte om NAVO-top in Den Haag te bespreken

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof gaat woensdag langs bij NAVO-topman Mark Rutte om de komende NAVO-top in Den Haag te bespreken. Nederland is gastland, maar Rutte is als secretaris-generaal de gastheer van de top.

De bijeenkomst met naar verwachting 45 leiders van NAVO-landen en hun bondgenoten vindt over een ruime maand plaats, op 24 en 25 juni. De top draait volgens diplomaten vooral om het afspreken van een nieuw, hoger doel voor de defensiebudgetten van NAVO-landen. Ook Nederland zal vele miljarden euro's meer in defensie moeten gaan steken, maar Schoofs regeringscoalitie is nog niet zover.

Rutte ontvangt zijn opvolger als premier van Nederland woensdagmiddag op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel. Daarna dineert Schoof met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. De twee bespreken dan defensie en veiligheid, maar ook migratie en de concurrentiepositie van Europa tussen rivalen als de Verenigde Staten en China.