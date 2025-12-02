Gasdossier tijdelijk bij gedeputeerde Top na vertrek collega

GRONINGEN (ANP) - De Groningse gedeputeerde Susan Top krijgt voorlopig de kwesties rond gaswinning en mijnbouw weer onder haar hoede, nu haar collega Karin Dekker (GroenLinks) haar functie heeft neergelegd. De partijloze Top, oud-secretaris van het Groninger Gasberaad, beheerde die portefeuille ook in het vorig jaar gevallen college.

In het in maart aangetreden college houdt Top zich onder meer bezig met schadeherstel en woningversterking in het aardbevingsgebied. Het college vond het logischer de ondergrondse en bovengrondse zaken rond mijnbouw bij verscheidene bestuurders onder te brengen. De overige delen van het werk van de in maart aangetreden Dekker worden overgenomen door de andere gedeputeerden, tot er een opvolger is gevonden.

Dekker legde afgelopen vrijdag haar functie neer nadat zij en de GroenLinks-fractie hadden vastgesteld dat de verschillen in bestuursstijl te groot waren "om de samenwerking op vruchtbare wijze voort te zetten". Dekker lag recent onder vuur vanwege een serie missers rondom gaswinning.

Onderzoek

Zo was Groningen in september te laat met het instellen van beroep bij de Raad van State tegen verlenging van de vergunning voor de NAM om gas te winnen bij Pieterzijl-Oost. Dekker hoorde hiervan naar eigen zeggen pas op 13 oktober van de ambtelijke organisatie en lichtte twee dagen later de Staten in. Ze bood "oprechte verontschuldigingen" aan, ook aan de inwoners van het gebied. De Groningse politiek reageerde verbijsterd, ook omdat eerder dit jaar vergelijkbare fouten waren gemaakt.

Eind oktober zegde een deel van de oppositie het vertrouwen op in Dekker, maar een ruime meerderheid van Provinciale Staten (30-9) bleef achter haar staan. De GroenLinks-gedeputeerde had naar eigen zeggen wel overwogen zelf op te stappen. "Als deze megafout mij verwijtbaar was geweest, had ik dat zeker gedaan. Maar ik wil me ervoor inzetten dat we een organisatie krijgen waarin dit soort fouten niet meer worden gemaakt."

De provincie kondigde na de misser rond Pieterzijl aan de eigen organisatie te laten doorlichten door een externe onderzoeker. "We gaan ons uiterste best doen om het broze vertrouwen weer te herstellen", zei Dekker. Dat onderzoek werd vorige maand uitgebreid en moet eind januari klaar zijn. Voor een van de missers was Top overigens verantwoordelijk: Kamerleden waren afgelopen voorjaar te laat benaderd om bij de regering aan te dringen op een adviesaanvraag rond gaswinning bij Warffum.