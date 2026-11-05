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Nederlandse dronesector telt steeds meer werknemers

Economie
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse dronesector telt steeds meer werknemers. Volgens nieuw onderzoek van Rijnland Advies in opdracht van Dutch Drone Delta telt de branche inmiddels ruim 3000 werknemers. Dat waren er in 2023 nog zo'n 2300. De onderzoekers stellen dat er in 2030 meer dan 5100 mensen bij dronebedrijven kunnen werken als de huidige groeitrends doorzetten.
De personeelsaanwas pakt mogelijk nog groter uit, omdat in de prognose nog geen rekening is gehouden met eventuele toekomstige Defensieopdrachten. Medewerkers van organisaties die drones inzetten, zoals de ANWB en Rijkswaterstaat, vallen buiten de telling.
De meeste mensen in de branche zijn droneoperators, oftewel mensen die drones kunnen besturen en er allerlei taken mee kunnen uitvoeren. Maar de technologische ontwikkeling verandert de aard van het werk, aldus de onderzoekers. Door automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) gaan droneoperaties steeds efficiënter. Daardoor is er ook een groeiende vraag naar technici, softwareontwikkelaars en data-analisten.
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