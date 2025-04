Gaza is een 'killing field', zegt VN-chef Guterres

NEW YORK (ANP/AFP) - De Gazastrook is verworden tot een 'killing field'. Dat zei VN-secretaris-generaal António Guterres dinsdag op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Hij neemt het Israël zeer kwalijk broodnodige hulp tegen te houden.

"Er is meer dan een hele maand voorbijgegaan zonder dat er ook maar een druppel hulp Gaza is binnengekomen. Geen voedsel. Geen brandstof. Geen medicijnen. Geen commerciële goederen. Terwijl de hulp is opgedroogd, zijn de sluizen van de verschrikking weer opengegaan", zei Guterres in een verklaring aan de pers. "Gaza is een slagveld geworden - en burgers zitten gevangen in een eindeloze spiraal van dood."

Guterres sloeg ook alarm over de situatie op de Westelijke Jordaanoever. "De huidige koers loopt dood." Hij voegde eraan toe dat de situatie volledig onaanvaardbaar is in het licht van het internationaal recht. "En het risico dat de bezette Westelijke Jordaanoever verandert in een tweede Gaza maakt de situatie alleen maar erger."

Israël heeft onlangs aan VN-instanties en andere hulporganisaties een voorstel gedaan over het controleren van hulpgoederen naar Gaza om misbruik door Hamas te voorkomen. Maar Guterres is daar tegen. "Laat ik duidelijk zijn: We zullen niet deelnemen aan enige regeling die de humanitaire beginselen niet volledig respecteert: menselijkheid, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en neutraliteit", aldus Guterres.