Gecontroleerde explosie bij synagoge Manchester

MANCHESTER (ANP) - Bij de synagoge in Manchester waar eerder twee mensen werden gedood en meerdere mensen zijn verwond, heeft een gecontroleerde explosie plaatsgevonden, schrijven Britse media als de BBC en The Guardian. Eerder meldde de politie al dat de explosievendienst aanwezig was om verdachte pakketjes op het lichaam van de verdachte te controleren.

De man werd eerder al neergeschoten door de politie, die ervan uitgaat dat hij al enkele uren dood is. Dat kon alleen nog niet worden bevestigd vanwege de verdachte pakketjes. Niemand kon bij het lichaam in de buurt komen, omdat het mogelijk om een bom ging.

Op sociale media gaan beelden rond van het moment dat de politie de verdachte neerschiet. Daarop is ook te horen dat iemand roept dat die een bom had.

Volgens de politie reed de verdachte eerst in op een aantal mensen en stak hij daarna ten minste één persoon neer. Drie gewonden verkeren in kritieke toestand.