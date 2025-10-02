Unieke beelden: Pool beklimt Mount Everest en skiet naar beneden zonder extra zuurstof

De Poolse ski-avonturier Andrzej Bargiel (37) heeft als eerste persoon ooit de top van Mount Everest bereikt en weer afgedaald op ski’s zonder gebruik te maken van extra zuurstof. Een bizarre prestatie, ook omdat het al herfst is en hij grotendeels zelf de weg moest zien te vinden in het uiterst onherbergzame terrein.

Bargiel begon zijn klim op 19 september via de South Col-route. Uiteindelijk bereikte hij de top op 22 september, na bijna *16 uur door te brengen in de beruchte “death zone” boven de 8.000 meter—de hoogte waarop lucht zo ijl is dat slechts een fractie van de zuurstof beschikbaar is die we op zeeniveau gewend zijn.

Afdaling op ski’s

Direct vanaf de top zette hij zijn ski’s onder. Hij skiede naar Base Camp zonder zuurstoftanks te gebruiken. Onderweg stopte hij bij Camp II (6.400 meter) om te rusten. De tocht via de Khumbu Icefall – één van de gevaarlijkste ijsvelden ter wereld – eiste uiterste concentratie. Zijn broer droeg bij via drone-navigatie om de route zo veilig mogelijk te maken.

Bargiel deed al eerdere pogingen in 2019 en 2022, beide afgebroken vanwege gevaarlijke weersomstandigheden. Wel skiede hij al van de levensgevaarlijke K2 in 2018 en van diverse Karakoram-pieken zonder zuurstof.

Death zone

Boven 8.000 meter loop je grote risico’s zoals hoogteziekte, vocht in de longen of hersenzwelling. Bargiel trotseerde al deze gevaren zonder extra zuurstof, iets wat slechts zo’n 200 klimmers (1,8% van het totaal) voor hem wisten te presteren. De Poolse premier Donald Tusk roemde zijn prestatie alom in de media.

