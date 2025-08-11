Gedode journalisten herdacht tijdens 18e dag wake voor Gaza

DEN HAAG (ANP) - Op de achttiende dag van de onafgebroken wake bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zijn 243 gedode journalisten uit Gaza herdacht. Het was er met zo'n honderd aanwezigen drukker dan op de andere dagen, zag mede-organisator Ineke Palmen van Rotterdam Palestina Coalitie.

De herdenking was een dag nadat zes journalisten van Al Jazeera door Israël werden vermoord met een aanval op hun tent bij de ingang van ziekenhuis Al Shifa. Een van hen was Anas al-Sharif (28), die uitgebreid verslag deed uit het noorden van Gaza en al langer moest vrezen voor zijn leven. Zonder bewijs verdenkt Israël hem ervan lid te zijn van Hamas.

In Den Haag was een herdenkingsplek voor Al-Sharif ingericht, die steeds verder uitbreidde met foto's, kaarten, bloemen en kaarsen. De namen van alle journalisten werden voorgelezen, samen met hun leeftijd, de datum dat ze gedood werden en de manier waarop.