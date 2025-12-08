Portugal mag zich in 2025 verrassend genoeg de beste economie van de rijke wereld noemen. Volgens een jaarlijkse ranglijst van The Economist scoort het land het hoogst op een combinatie van groei, inflatie, werkgelegenheid en beurskoersen. Nederland komt in de kopgroep niet voor.

Het blad bekeek 36 rijke landen op vijf indicatoren:

kerninflatie,

de breedte van de inflatie (hoeveel prijzen stijgen boven 2 procent),

groei van het bbp,

werkgelegenheid

de prestaties van de nationale aandelenmarkt.

Portugal eindigt op nummer één, vóór Ierland, Israël, Colombia en Spanje. Opvallend: veel voormalige probleemkinderen van de eurozone – Portugal, Griekenland en Spanje – staan inmiddels in de kopgroep.

Nederland staat in de ranglijst van The Economist op plaats 20

Portugal combineert in 2025 relatief sterke economische groei met lage inflatie en een levendige beurs. De groei wordt gedragen door een sterke toerismesector en de toestroom van welvarende buitenlanders, terwijl de werkloosheid historisch laag blijft. De OESO verwacht dat de Portugese economie ook de komende jaren rond de 1,9 procent per jaar blijft groeien, gesteund door hogere lonen en Europese herstelgelden.

Niet alle grote economieën doen het zo goed. De Verenigde Staten belanden slechts in de middenmoot: de arbeidsmarkt is nog altijd stevig, maar relatief hoge inflatie trekt de score omlaag. Noord-Europese landen als Estland, Finland en Slowakije bungelen onderaan, mede door hardnekkig hoge of juist té lage inflatie. Zelfs Duitsland en het Verenigd Koninkrijk presteren volgens The Economist nog altijd matig vergeleken met Zuid-Europa.

Voor beleggers is er nóg een pikant detail. Historisch gezien stijgt de beurs van het door The Economist uitgeroepen “economie van het jaar” in het daaropvolgende jaar gemiddeld met nog eens zo’n 20 procent, zo rekent het blad voor. Doe er je voordeel mee.