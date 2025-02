Gedupeerden Tarwekamp krijgen elk 15.572 euro uit doneeractie

DEN HAAG (ANP) - In totaal 43 gedupeerde huishoudens en ondernemers van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag krijgen elk een bedrag van 15.572 euro dat is opgehaald met een inzamelingsactie. Stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve zamelde 654.000 euro in en de Landelijke Federatie van Chinese Organisaties in Nederland voegde daar donderdag nog 45.500 euro aan toe.

In totaal is er dus bijna 700.000 euro opgehaald. Van het totaalbedrag moest een deel naar de organisatie Doneeractie voor de kosten van de online-crowdfunding. Alle gedupeerden die in aanmerking kwamen voor het geld hebben aangegeven er aanspraak op te willen maken. Naomi Barki-van Vliet, directeur van stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve, gaat haar best doen om het bedrag nog deze maand aan de huishoudens en ondernemers uit te betalen.

Door de explosies aan de Tarwekamp in de wijk Mariahoeve afgelopen december kwamen zes mensen om het leven. Drie van hen kwamen uit hetzelfde Chinese gezin, een 8-jarige zoon overleefde het als enige. Eerder werd al geld ingezameld voor hun begrafenissen en nu is er dus een bedrag vanuit de Chinese gemeenschap overhandigd voor alle gedupeerden. "Zij vonden het belangrijk om ook alle getroffenen in het blok te steunen", aldus Barki-van Vliet. "Dus dat is hartstikke lief." Het jongetje was zelf ook aanwezig bij de uitreiking van de cheque.