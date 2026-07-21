Gedwongen opgestapte Turkse oppositieleider begint nieuwe partij

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse voormalige oppositieleider Özgür Özel gaat een nieuwe partij beginnen. Twee maanden geleden werd hij door de rechter gedwongen om op te stappen als voorzitter van de oppositiepartij CHP, maar in zijn afscheidstoespraak in het parlement kondigde hij aan nog niet klaar te zijn met de politiek.

Özel was drie jaar lang de voorzitter van de CHP, maar de rechter verklaarde de stemming waarin hij werd gekozen als ongeldig omdat er mensen zouden zijn omgekocht. Het was een zeer omstreden uitspraak en leidde tot grote protesten in meerdere steden. De regeringspartij AKP van president Recep Tayyip Erdogan werd door demonstranten verweten tegenstanders te onderdrukken en de rechtsstaat af te breken.

Volgens Özel staat het land nu op "een historisch kruispunt". Hij zei in zijn toespraak dat de nieuw op te zetten partij "met afstand" de grootste oppositiebeweging zal worden in het parlement.