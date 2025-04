Geef niet zomaar geld uit aan stikstofreductie, zegt Zuid-Holland

DEN HAAG (ANP) - De recente rechterlijke uitspraken over stikstof hebben de provincie Zuid-Holland "lamgelegd", zegt BBB-gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen. "We zitten in een soort overlevingsstand." Om de bouw van huizen, verduurzaming van de industrie en innovaties in de agrarische sector weer mogelijk te maken, zijn maatregelen nodig om de natuur te verbeteren en stikstof te reduceren.

Zuid-Holland presenteerde donderdag een eigen plan. Het benodigde geld, misschien wel miljarden euro's, moet vooral van het Rijk komen. Van Leeuwen, die de provinciale stikstofaanpak leidt, benadrukt dat de investeringen en het resultaat daarvan in balans moeten zijn.

"De middelen zijn schaars, zet ze dan zo effectief mogelijk in voor maatregelen die daadwerkelijk iets bijdragen. Ik geloof in innovaties. Uitkoopregelingen zijn relatief duur ten opzichte van wat het oplevert. Ik stel natuurherstel absoluut niet ter discussie, ik vind natuur heel belangrijk, maar we moeten wel nadenken hoe we het geld inzetten."