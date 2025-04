Duitse autobranche: minder economische groei en banen om tarieven

BERLIJN (ANP/AFP/RTR) - De "verstrekkende" importheffingen die de Amerikaanse president Donald Trump woensdag heeft aangekondigd drukken de wereldwijde economische groei en kosten banen, stelt de Duitse autobrancheorganisatie VDA. Die dringt er bij de Europese Unie op aan "met de nodige daadkracht" op te treden en snel vrijhandelsverdragen met de Verenigde Staten te sluiten. Dat land is een belangrijke exportmarkt voor de Duitse auto-industrie.

De nieuwe heffingen "creëren alleen maar verliezers", meldt VDA. De Amerikaanse regering heeft woensdag bevestigd dat importheffingen van 25 procent op auto's donderdag ingaan. Ook kondigde Trump een importheffing van 20 procent op producten uit de EU aan.

De autoheffingen treffen jaarlijks meer dan 460 miljard dollar aan import van voertuigen en auto-onderdelen. Dit komt naar voren uit een analyse door Reuters van de tariefcodes in het Federal Register voor officiële bekendmakingen. De heffing van 25 procent op auto-onderdelen gaat vanaf 3 mei in en bevat volgens het persbureau bijna 150 categorieën, waaronder motoren, banden, lithium-ionbatterijen en schokdempers.

Autofabrikanten hebben ook gereageerd op de maatregelen van Trump. Zo voert het Duitse Volkswagen volgens The Wall Street Journal een "importheffing" in op voertuigen die worden geraakt door de autoheffingen. De automaker heeft dealers laten weten medio april meer details te geven en tegen eind deze maand de betreffende voertuigen aan te wijzen. Ook heeft Volkswagen het vervoer per trein van voertuigen uit Mexico tijdelijk stilgezet en houdt het schepen met auto's uit Europa in de haven, blijkt volgens de krant uit een bericht aan dealers.