ARNHEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft tot nu toe geen aanwijzingen dat de brand in Arnhem vorige week "een doelgerichte aanslag" was op het winkelpand dat als eerste in brand stond. De drie mannen die zaterdag werden aangehouden worden wel verdacht van opzettelijke brandstichting. De drie worden woensdag 12 maart voorgeleid bij de rechter-commissaris.