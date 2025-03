Staal en aluminium in VS duurder in aanloop naar heffingen

NEW YORK (ANP) - Amerikaanse fabrikanten die aluminium en staal gebruiken, betalen nu al meer voor die metalen dan concurrenten in Europa. Dit gebeurt nog voordat de importheffingen van president Donald Trump op die materialen zijn ingegaan. Het verschil met Europese fabrieken loopt op tot tientallen procenten, berekende financieel persbureau Bloomberg.

Fabrikanten die tegen actuele marktprijzen aluminium willen inkopen in de Verenigde Staten zijn daarvoor ongeveer 23 procent meer kwijt dan in Europa. Staal is 40 procent duurder.

Die hogere prijzen zijn het gevolg van de grotere voorraden die aluminium- en staalverbruikers willen aanleggen in de aanloop naar de heffingen, die volgens een besluit van Trump woensdag moeten ingaan. Het gaat om een tarief van 25 procent op alle aluminium en staal die de VS binnenkomen.

Ook voor koper betalen partijen op de Amerikaanse markt meer, hoewel importheffingen voor dit metaal waarschijnlijk veel langer op zich laten wachten. Het gaat om een verschil van ongeveer 10 procent. Onlangs beval Trump een onderzoek naar koperimport en de gevolgen voor de Amerikaanse nationale veiligheid.