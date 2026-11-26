UTRECHT (ANP) - Onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie naar de vondst van een overleden man in een vrieskist in Utrecht heeft uitgewezen dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. De familie van de overleden man is hierover donderdag geïnformeerd, meldt de politie.

Dinsdagmiddag rond 13.20 uur trof het broertje van de overleden man op de Timmerstraat hem aan in een vrieskist. Die stond nabij een woning op de stoep, gedeeltelijk onder het groen. De Forensische Opsporing (FO) deed de hele avond onderzoek naar de omstandigheden en vondst van het stoffelijk overschot. De overleden persoon is een 19-jarige man uit Utrecht.

De politie staat met een familierechercheur in nauw contact met de familie. Voor direct betrokkenen en/of getuigen is slachtofferhulp beschikbaar.