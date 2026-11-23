BRUSSEL (ANP) - Belgische premier Bart De Wever heeft nog altijd geen akkoord over de begroting en gaat ook volgende week weer langs bij koning Filip om verslag uit te brengen over de onderhandelingen. Dat laat het Belgische paleis weten in een persbericht.

De Wever heeft aangegeven dat "er nog geen beslissende vooruitgang werd geboekt om tot een akkoord te komen, maar dat hij de gesprekken wil voortzetten", staat in de verklaring.

Een paar weken geleden diende De Wever nog zijn ontslag in, omdat hij er niet uitkwam met zijn regering voor een akkoord om 10 miljard te bezuinigen de komende jaren. De koning accepteerde dat niet en wilde dat hij verder zou onderhandelen.

'Wekelijkse audiënties'

De Wever zal de koning op de hoogte houden in "zijn volgende wekelijkse audiënties", aldus het paleis.

Vier van de vijf regeringspartijen zouden het eens zijn over de begroting. Alleen de partij Vooruit is nog altijd niet mee, ook niet na een nieuw voorstel dat afgelopen weekend op tafel werd gelegd.