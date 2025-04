Geen akkoord over ruimte in voorjaarsnota, overleg zondag verder

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen hebben ook donderdag nog geen overeenstemming bereikt over de financiële ruimte in de voorjaarsnota om nog wat extra's te doen voor bijvoorbeeld de koopkracht. Dat melden bronnen rond de onderhandelingen. De partijen praten zondagochtend verder.

De partijleiders en financieel specialisten van PVV, VVD, NSC en BBB overlegden donderdag voor de derde keer deze week met minister Eelco Heinen (Financiën, VVD) over de voorjaarsnota. Ook premier Dick Schoof praatte een paar uur mee over deze tussentijdse bijstelling van de lopende begroting.

Tot dusver zijn de onderhandelingen blijven steken bij de vraag hoeveel extra geld kan worden vrijgemaakt om politieke wensen van partijen in vervulling te laten gaan. Het kabinet had de gesprekken eigenlijk deze week al willen afronden, maar woensdag was al duidelijk dat dit vrijwel zeker niet zou lukken.