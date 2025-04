Wielrenner Van Aert met Van Baarle en Brennan naar Parijs-Roubaix

DEN BOSCH (ANP) - De Belgische wielrenner Wout van Aert krijgt in Parijs-Roubaix zondag de steun van onder anderen Dylan van Baarle en de Britse tiener Matthew Brennan. Het team van Visma - Lease a Bike voor de Franse kasseienklassieker bestaat verder uit de Noor Per Strand Hagenes, de Duitser Niklas Behrens, de Italiaan Edoardo Affini en de Belg Julien Vermote.

Van Aert eindigde afgelopen zondag als vierde in de Ronde van Vlaanderen en zegt het goede gevoel uit die wedstrijd mee te nemen. "In Parijs-Roubaix zullen we tegen dezelfde renners moeten opboksen. Het zal dus opnieuw zaak zijn om een goed plan te maken om de topfavorieten te kunnen verrassen", kijkt de Belg vooruit. Van Aert eindigde in 2022 als tweede en in 2023 als derde.

Brennan debuteert in de Franse voorjaarsklassieker. De 19-jarige Brit won recentelijk twee etappes in de Ronde van Catalonië en de GP de Denain, een eendagskoers in het noorden van Frankrijk met daarin kasseistroken. "Ik blijf mezelf wekelijks verbazen in dit eerste profseizoen", zegt Brennan op de website van de ploeg. "Niet alleen qua resultaten, maar ook in de wedstrijden die ik rijd. Omloop Het Nieuwsblad was mijn eerste echte klassieker. Dat smaakte naar meer. Ik heb er mijn ogen uitgekeken. GP Denain was mijn volgende profwedstrijd en dat ik daar direct kon winnen, was natuurlijk heel bijzonder."

Brennan maakte in die koers gebruik van het zogenoemde Gravaa-systeem waarmee tijdens de wedstrijd de bandenspanning kan worden aangepast. De ploeg experimenteert er al enkele jaren mee. Tv-zender Sporza zag de ploeg het systeem donderdag op de kasseien testen.