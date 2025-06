Geen besluit over gevolgen voor verdrag met Israël op EU-top

BRUSSEL (ANP) - EU-leiders hebben donderdag geen besluit genomen over het al dan niet opschorten van delen of het hele associatieverdrag met Israël, blijkt uit de slotverklaring van de EU-top over het Midden-Oosten. De EU-leiders zeggen "nota te nemen" van de evaluatie van het associatieverdrag. Over eventuele vervolgstappen moeten de buitenlandministers in juli verder praten, "rekening houdend met de ontwikkeling van de situatie ter plaatse".

EU-buitenlandchef Kaja Kallas concludeerde eerder deze week na onderzoek dat Israël het verdrag niet naleeft wat betreft het respecteren van mensenrechten en de democratische principes. Kallas gaat hierover in gesprek met Israël en rapporteert in juli aan de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Spanje en Ierland zeiden voorafgaand aan de top dat de EU maatregelen moet verbinden aan het schenden van het verdrag. Andere landen, zoals Duitsland, vinden een (gedeeltelijke) opschorting van het verdrag onacceptabel.