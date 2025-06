Zweedse crimineel achter Stockholmsyndroom overleden

STOCKHOLM/ARVIKA (ANP/DPA) - Een beruchte Zweedse crimineel die in de jaren zeventig tijdens een gijzeling in een bank in Stockholm bekendheid kreeg als charmeur van zijn slachtoffers, is op 78-jarige leeftijd in het zuidwesten van Zweden overleden. Clark Olofsson werd onder meer veroordeeld voor bankroof, inbraak, poging tot moord, mishandeling, drugsdelicten en een serie gevangenisuitbraken.

Bij een bankoverval en gijzeling in 1973 in de Zweedse hoofdstad werd hij op last van de dader vanuit de gevangenis naar de bank overgebracht. Daar sloot hij zich bij de overvaller aan en beiden hielden klanten en bankpersoneel dagenlang in gijzeling.

Olofsson ontwikkelde tijdens de gijzeling een band met de gijzelaars, die na hun vrijlating enthousiast waren over zijn charme en zich positief over hem uitlieten. Dit leidde tot de inmiddels bekende term Stockholmsyndroom. Dit verschijnsel heeft betrekking op slachtoffers van een misdaad, vooral bij een gijzeling, die uit een aandrang tot zelfbehoud sympathie koesteren voor de dader.