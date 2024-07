Geen boycot van Hongarije: Van Weel gaat naar Boedapest

WOODSTOCK (ANP) - Minister David van Weel van Justitie en Veiligheid (VVD) gaat maandag naar een informeel ministersoverleg in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Verschillende partijen in de Europese Unie en ook binnen Van Weels eigen VVD roepen inmiddels op tot een boycot van Hongarije om het solistische optreden van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Maar volgens premier Dick Schoof "is hier in het kabinet geen discussie over geweest".

"Deze lijn is eigenlijk al de hele week de lijn van Nederland", zegt Schoof in de marge van de top van de Europese Politieke Gemeenschap in het Engelse Woodstock. Volgens Schoof maakt het kabinet een pragmatische keuze en kijkt het "per bijeenkomst" naar de EU-agenda. Daarbij wordt "het belang voor Nederland" afgewogen.

Schoof vindt het geen probleem dat er binnen de Nederlandse regering en in het parlement verschillende ideeën zijn over hoe te reageren op Hongarije. "Het is aan het parlement om zijn eigen standpunt te kiezen en aan het kabinet om ons standpunt te kiezen. De regering regeert, het parlement controleert."

Op de top van de Europese Politieke Gemeenschap heeft voorzitter van de EU-regeringsleiders Charles Michel gezegd dat hij ernstig tegenstander is van een boycot van Hongarije. Voor Michel is dit bovendien geen pragmatische, maar een principiële beslissing. Volgens Michel worden de relaties in Europa er slechter van als de EU de provocaties van Orbán gaat beantwoorden met eigen provocaties zoals een boycot.