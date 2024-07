Geen cyberaanval bij sabotage Franse hogesnelheidslijnen

PARIJS (ANP) - Bij de gemelde sabotageacties gericht tegen hogesnelheidslijnen van de Franse spoorwegen is op geen enkele manier sprake geweest van cyberaanvallen. Dit heeft het officiële Franse Nationaal Agentschap voor de Veiligheid van Informatiesystemen (ANSSI) beklemtoond tegenover nieuwszender BFMTV.

Voor zover bekend zijn nu op vijf plaatsen in Frankrijk met vuur of brandbare objecten pogingen gedaan het treinverkeer te ontregelen. Daarbij zijn geruchten in omloop gekomen dat de Franse spoorwegmaatschappij SNCF ook te lijden had onder cyberaanvallen. Maar volgens de ANSSI is dat niet waar.