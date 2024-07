Groei in online uitgaven consumenten blijft zichtbaar in 2024

Recente cijfers van Betaalvereniging Nederland laten zien dat de groei in de online uitgaven van consumenten ook in het eerste deel van 2024 zichtbaar blijft. Het past bij de trend die we de afgelopen jaren zagen. Consumenten bestellen hun kleding online, doen online boodschappen en struinen het internet af op zoek naar een leuk cadeau voor een jarig vriend of vriendin. In het eerste kwartaal van dit jaar kwam het totaal aan online uitgaven uit op ruim negen miljard euro. Dat is ten opzichte van een jaar eerder een groei van drie procent. Overigens valt op dat in het aantal aankopen een lichte daling zichtbaar is: drie procent ten opzichte van het eerste kwartaal in 2023.

Focus van ondernemers ligt steeds meer op het internet

Al jaren is er sprake van een duidelijk zichtbare groei in de online bestedingen van consumenten. Waar het totaal aan online bestedingen in Q1 2020 nog op 5,96 miljard lag, liep dat in Q1 2022 op naar 8,31 miljard en nu in Q1 2024 naar meer dan negen miljard. Een trend die ook door ondernemers gezien wordt. De vraag naar hulp van een marketingbureau in Amsterdam groeit; ondernemers willen zichtbaar zijn op het internet. Dat gaat veel verder dan het bouwen van een website en het aanmaken van pagina’s op sociale media. De groeiende concurrentie op het internet leidt ertoe dat websites nauwelijks vindbaar zijn, zonder hulp van een externe partij.

Verschillende vormen van online marketing

Wie de diensten van een marketingbureau in Utrecht of bijvoorbeeld Amsterdam bekijkt, merkt al snel op dat online marketing uit tal van verschillende vormen bestaat. Zo wordt hulp geboden bij het inzetten van betaalde advertenties in de zoekmachine en op sociale media, biedt men hulp bij het op organische wijze verkrijgen van hogere posities in de zoekresultaten en kan ook e-mailmarketing helpen om de zichtbaarheid van een bedrijf te verbeteren. Denk aan het aanzetten van bestaande klanten tot een terugkeer in een webshop.

Klanten minder trouw aan aanbieders

Waar men voorheen vaak naar dezelfde fysieke winkel ging, is dat online in veel mindere mate het geval. De consument zoekt naar de goedkoopste aanbieder of kiest voor de partij die als eerste naar voren komt in de zoekmachine. Het laat zien hoe belangrijk online marketing is voor bedrijven. Zonder zichtbaarheid op het internet dreigen bedrijven veel klanten te verliezen aan concurrenten in de markt.