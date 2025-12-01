Geen duidelijke winnaar na eerste telling verkiezingen Honduras

TEGUCIGALPA (ANP) - De presidentiële verkiezingen in Honduras zijn volgens de eerste telling geëindigd in een "technische gelijkstand". Presidentskandidaat Nasry Asfura van de conservatieve Nationale Partij had 39,91 procent van de stemmen. Zijn belangrijkste rivaal Salvador Nasralla, eveneens een rechtse kandidaat, had 39,89 procent van de stemmen.

Met 1,9 miljoen getelde stembiljetten was het verschil tussen de twee koplopers slechts 515 stemmen. Daarom begint nu een stem-voor-stemtelling, die nog weken kan duren. De kiesautoriteit heeft tot 30 december om een winnaar aan te wijzen. Op 27 januari moet de nieuwe president aantreden.

De linkse presidentskandidaat Rixi Moncada, partijgenoot van de zittende president Xiomara Castro, staat op de derde plaats met 19,2 procent van de stemmen.

Asfura is voormalig burgemeester van de hoofdstad Tegucigalpa en kreeg openlijk steun van de Amerikaanse president Donald Trump. Die bemoeienis zorgde vlak voor de verkiezingen voor politieke onrust in het Centraal-Amerikaanse land. Moncada noemde het optreden van Trump "volstrekt interventionistisch". Trump dreigde eerder de Amerikaanse financiële steun aan Honduras in te trekken als Asfura zou verliezen.

Daarnaast kondigde Trump aan de voormalige president Juan Orlando Hernández, oud-partijgenoot van Asfura, onverwacht gratie te willen verlenen. Hij was eerder in de VS veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugssmokkel.