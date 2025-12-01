ING: meer Nederlanders hebben meer dan 3000 euro spaargeld

AMSTERDAM (ANP) - Een groeiende groep Nederlanders heeft meer dan 3000 euro aan spaargeld achter de hand. Toch heeft een deel van de mensen nog steeds minder dan 500 euro op de spaarrekening en maakt nog steeds ongeveer de helft zich weleens zorgen over de hoogte van hun buffer. Dat zegt ING op basis van een onderzoek onder meer dan duizend Nederlanders.

Volgens de bank heeft drie op de vijf spaarders nu meer dan 3000 euro spaargeld. Dat was volgens het onderzoek van vorig jaar nog ruim de helft, en twee jaar terug nog iets minder dan de helft. Het aandeel met een buffer boven 10.000 euro is in twee jaar gestegen van 25 naar 34 procent. ING denkt dat dit komt doordat steeds meer mensen maandelijks meer dan 200 euro of zelfs 500 euro wegzetten.

De groep met minder dan 500 euro achter de hand is juist kleiner geworden. In 2023 ging het nog om 22 procent. Dat is nu 18 procent. Volgens ING is dat nog altijd bijna een vijfde. Met name jongeren vinden dat sparen tegenwoordig moeilijker is dan in de tijd van hun ouders. Het valt ING ook op dat steeds meer Nederlanders beleggen. Dit betrof volgens de peiling in 2023 nog 22 procent. Inmiddels is dat 31 procent.