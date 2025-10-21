ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GL-PvdA tegen D66 en VVD: wees duidelijk over slot basispakket

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 20:50
anp211025189 1
UTRECHT (ANP) - D66 en de VVD moeten duidelijk zijn over het al dan niet "bevriezen" van het basispakket van de zorgverzekering, vindt Tweede Kamerlid Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA). De twee partijen gaven door aan het Centraal Planbureau (CPB) om geen nieuwe behandelingen toe te laten tot het basispakket, maar zij komen daar nu op terug.
Bushoff vindt het een "ondoordachte maatregel", omdat dan alleen mensen "met de dikste portemonnee" de nieuwste behandelingen kunnen krijgen. "Dat kan niet en draai er niet langer omheen."
Kamerlid Wieke Paulusma (D66) noemt dit "de fabeltjes van Frans Timmermans", aangezien de partijleider van GroenLinks-PvdA het thema aansneed in het RTL-verkiezingsdebat afgelopen zondag. Paulusma benadrukt dat haar partij nieuwe behandelingen wil toelaten, zolang er dan ook niet-effectieve behandelingen verdwijnen uit het basispakket.
"GroenLinks-PvdA moet niet in blinde paniek aan zorgpopulisme doen", hield zij Bushoff voor. VVD-leider Dilan Yeşilgöz gebruikte zondag dezelfde term.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 459945644

Dit is waarom je bakpapier nooit een tweede keer mag gebruiken

Scherm­afbeelding 2025-10-21 om 06.42.39

"Prins Andrew wilde ‘per se naar bed’: onthullingen uit Virginia Giuffre’s memoires”

History_of_NATO_enlargement

Zo groeide de Navo. Waarom Poetins angst begrijpelijk is

shutterstock_2514060695

We eten heel veel plastic – Een hoogleraar legt uit waarom dat erg is en wat je kunt doen

anp201025202 1

Groep tieners veroordeeld in misbruikzaak lerares Oostenrijk

download (18)

Niemand had verwacht dat het Russische leger zo abominabel zou presteren

Loading