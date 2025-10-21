GL-PvdA tegen D66 en VVD: wees duidelijk over slot basispakket

UTRECHT (ANP) - D66 en de VVD moeten duidelijk zijn over het al dan niet "bevriezen" van het basispakket van de zorgverzekering, vindt Tweede Kamerlid Julian Bushoff (GroenLinks-PvdA). De twee partijen gaven door aan het Centraal Planbureau (CPB) om geen nieuwe behandelingen toe te laten tot het basispakket, maar zij komen daar nu op terug.

Bushoff vindt het een "ondoordachte maatregel", omdat dan alleen mensen "met de dikste portemonnee" de nieuwste behandelingen kunnen krijgen. "Dat kan niet en draai er niet langer omheen."

Kamerlid Wieke Paulusma (D66) noemt dit "de fabeltjes van Frans Timmermans", aangezien de partijleider van GroenLinks-PvdA het thema aansneed in het RTL-verkiezingsdebat afgelopen zondag. Paulusma benadrukt dat haar partij nieuwe behandelingen wil toelaten, zolang er dan ook niet-effectieve behandelingen verdwijnen uit het basispakket.

"GroenLinks-PvdA moet niet in blinde paniek aan zorgpopulisme doen", hield zij Bushoff voor. VVD-leider Dilan Yeşilgöz gebruikte zondag dezelfde term.